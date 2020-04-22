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Vardiya değişiminde acı tesadüf: 1 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 22.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki fabrikadaki vardiya değişiminde yaşanan trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.Olay 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.10 sıralarında Eker Süt Fabrikası’nın park alanında meydana geldi.

Vardiya değişiminde acı tesadüf: 1 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki fabrikadaki vardiya değişiminde yaşanan trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.10 sıralarında Eker Süt Fabrikası’nın park alanında meydana geldi. Vardiya değişiminden çıkan işçi, 16 SS 129 plakalı motosikletine binerek gitmek isterken işe yeni gelen S.G. yönetimindeki 16 SID 39 araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü aracın ön camına çarparak yere düştü.
Olay yerine gelen Acil 112 ekipleri tarafından müdahalesi yapıldıktan sonra Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vardiya değişiminde acı tesadüf: 1 yaralı

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Nilufer
Kardelen Cem Eczanesi
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Konak Eczanesi
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