Varsak Aktoprak’a 24 derslikli okul

Kepez Belediyesi, ihtiyacı karşılayamayan Varsak Karşıyaka İlkokulu’nun bulunduğu arazinin mülkiyet problemlerini çözerek, bölgeye 24 derslikli bir okul binasının yapılmasını sağladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Varsak Karşıyaka İlkokulu’na 2015’te yaptığı ziyarette, mevcut okulun yerine 24 derslikli bir okul yapılacağını açıklamıştı. Başkan Hakan Tütüncü, küçük olmasından dolayı ihtiyaca cevap veremeyen okulun bulunduğu araziye İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yeni bir okul binasının yapılacağını ifade etmişti.Kepez Belediyesi, bölgeye okul yatırımının gelebilmesi için de, ilk olarak Aktoprak Mahallesi sınırlarında bulunan, okulun bulunduğu arazinin mülkiyet problemlerini çözmüştü. Kepez Belediye Meclisi’nde, kabul edilen imar revizyonu ile okul alanı büyütülmüştü.

24 derslikli Kamile- Metin Yapar İlkokulu hizmete hazır

Başkan Tütüncü’nün gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mülkiyet sorunu çözülen arsaya yeni bir okul binasının yapılmasını geçtiğimiz yıllarda yatırım programına almıştı. Yeni okul binası da devlet-hayırsever işbirliği ile Aktoprak Mahallesi’ne kazandırıldı. Dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile hayırsever Nadir Yapar arasında Aralık 2019’da imzalanan protokol kapsamında okul inşa edildi.