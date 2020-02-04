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Varto Belediyesi kar nakline başladı

MUŞ HABERLERİ  | 04.02.2020 15:17 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Belediyesi, etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizleme sonrası biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan temizleme çalışmaları sonunda tüm ana yollar ve sokaklar temizlendi.

Muş’un Varto Belediyesi, etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda yaptığı temizleme sonrası biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan temizleme çalışmaları sonunda tüm ana yollar ve sokaklar temizlendi. Varto Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü Menduh Işık, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen ocak ayının son gününde yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları açtıklarını belirtti. Işık, “Ardından şehir içerisinde toplayıp biriktirdiğimiz karları kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Bu olumsuz hava şartlarıyla birlikte belediyemiz 5 iş makinesi ve 4 yardımcı personelle beraber 24 saat esasına göre tüm sokakları temizleyip açmıştır. Şu an kapalı cadde ve sokağımız yoktur. Tüm kurumlarımızın önü temizlenmiştir. İlçe merkezinde çeşitli yerlerde toplanan kar; 1 yükleyici ve 2 kamyonla ilçe merkezi dışına taşınmaktadır. Günde 30 kamyon kar taşıyoruz. Her bir seferi 20 tondan günde 600 ton kar taşıyoruz. İlçemizde ulaşım konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır” dedi.
Son yağan karın ilçeyi adeta felç ettiğini ve belediyenin hızlı bir şekilde çalıştığını ifade eden Hamza Sezgin Yonat adlı esnaf da, “Son iki gündür Varto ilçemizde aşırı bir kar yağışı oldu. İlçede kar tepeleri oluştu. Belediyemiz gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve karı ilçe dışına taşıyor. Gayet güzel bir çalışma yapıyor. Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Muş Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
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