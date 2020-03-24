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Varto Belediyesinden dezenfekte çalışması

MUŞ HABERLERİ  | 24.03.2020 08:38 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Belediyesi ekipleri tarafından ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeler korona virüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.Tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle önlemleri artıran Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı ekipleri, özel kıyafetler giyerek kamu kurum ve kuruluşları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettikten sonra ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinin ve diğer alanlarda korona virüse karşı ilaçlama yaptı.

Muş’un Varto Belediyesi ekipleri tarafından ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeler korona virüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle önlemleri artıran Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı ekipleri, özel kıyafetler giyerek kamu kurum ve kuruluşları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettikten sonra ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinin ve diğer alanlarda korona virüse karşı ilaçlama yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, belediye olarak vatandaşların sağlığının korunması noktasında gereken önlemlerin alındığını belirterek, ilçedeki ana caddelerin tazyikli suyla yıkandığını söyledi.
Çalışmaları takip eden Zabıta Memuru Orhan Çelik ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’nın talimatları doğrultusunda korona virüs çalışmaları kapsamında ana caddelerin tazyikli suyla yıkanarak dezenfekte edildiğini belirterek, “İnşallah bu çalışmalarımız ilçemize bir fayda getirir. Bu korona virüs denilen illetten kurtuluruz” dedi.
Varto Belediye Başkanlığının başlatmış olduğu korona virüs tedbirlerini ve çalışmalarını gören vatandaşlar ve esnaf da, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Avcı’ya teşekkür etti.

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