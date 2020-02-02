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Varto Belediyesinden kar temizleme çalışması

MUŞ HABERLERİ  | 02.02.2020 08:58 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının ardından temizleme çalışması başlattı.Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla tüm ana yollar ve sokaklar kardan temizlendi.

Muş’un Varto Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının ardından temizleme çalışması başlattı.
Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla tüm ana yollar ve sokaklar kardan temizlendi. İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’nın talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen Varto Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yakup Dede, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen son yağan kar yağışının hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları temizlediklerini söyledi. Dede, "Şehir içerisinde biriken karları ve ilçemizin çarşısında hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yığınlarını toplayıp daha sonra kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 4 iş makinesi ve 10 elemanla 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda bazı noktalarda topladığımız karları ilçe dışına naklediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz, herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

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