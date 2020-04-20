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Varto Belediyesinden vatandaşa ücretsiz sabun

MUŞ HABERLERİ  | 20.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Belediye Başkanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz sabun dağıtımı yapıldı.Varto ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Muş’un Varto Belediye Başkanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz sabun dağıtımı yapıldı.
Varto ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri, ilçedeki ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret edip, Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’nın talimatları doğrultusunda içerisinde 6 adet sabunun bulunduğu 4 bin paketi dağıttı.
Vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve temizlik konusunda hassas olmaları için uyaran Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, “Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’nın talimatıyla hazırlamış olduğumuz 4 bin paket sabunu ev ev gezerek hiçbir fark konulmaksızın tüm hanelere dağıtıyoruz. Korona virüsü nedeniyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Varto Belediyesi olarak hijyen malzemeleri dağıtıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve çalışanlarımız, vatandaşlarımızın sokağa çıkmasına gerek kalmadan evlerinden ziyaret ederek sabunlarını teslim ediyor” diye konuştu.

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