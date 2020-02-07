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Varto Müftülüğünden Elazığ ve İdlib’e yardım

MUŞ HABERLERİ  | 07.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Müftülüğü bünyesinde toplanan yardımlar Elazığ ve İdlib’e gönderildi.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya, kentteki hayırseverler destek verdi.

Muş’un Varto Müftülüğü bünyesinde toplanan yardımlar Elazığ ve İdlib’e gönderildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya, kentteki hayırseverler destek verdi. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, başlattıkları kampanyaya vatandaşların güçlü destek verdiğini söyledi. Müftü Öztürk, "Kaymakamımız Ertuğrul Avcı ve Vartolu hayırseverlerin katkılarıyla ilçe genelinde topladığımız yardımları bugün itibarı ile ilgili yerlere gönderdik. Elâzığ’da meydana gelen üzücü deprem vakasında öncelikle şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan yaralılara da Allah’tan şifalar diliyorum. Biz Varto halkı olarak daha önce deprem tecrübesini yaşamış bir milletiz. Varto halkı da bu konuda duyarsız kalmadı. Elazığ halkına elinden geldiğince battaniye, yastık, yorgan, erzak yardımlarını yaparak vatandaşlarımıza destek oldular. Bu toplanan yardımlar bugün Elâzığ’a yola çıkarıldı. İl müftülüğümüz bünyesinde İdlip için başlatılan yardım kampanyasına bir kamyonet un desteği verdik. Maddi ve manevi katkısı olan herkese teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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