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Varto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programı

İHA İHA
18.03.2024 13:26
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Muş’un Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Varto’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü programı

Varto ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen program, Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra Varto Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması, tiyatro gösterisiyle devam etti.

Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program son buldu. Programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız, Cumhuriyet Savcısı Bilge Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyüp Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök de katıldı.

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