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Varto’da 23 Nisan etkinliği

23.04.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’un Varto ilçesinde 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.

Varto’da 23 Nisan etkinliği

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası önündeki Atatürk büstünü çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Mehmet Tahir Tunç okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Mehmet Tahir Tunç tarafından sunulan çelengin ardından program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı etkinlikleri okulların tatil olması sebebiyle 25 Nisan 2023 saat 14 de Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü vekili Mehmet Tahir Tunç törene katılan her kesin 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutladı.

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Muş

Muş Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:21
Öğle
12:18
İkindi
16:02
Akşam
19:05
Yatsı
20:29

Muş Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

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