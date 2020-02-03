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Varto’da ayni ve nakdi yardımlar açıklandı

MUŞ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:11 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kanalıyla 2019 yılında yapılan yardım ve faaliyetleri açıkladı.Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca her zaman ihtiyaç sahibi kişilere el uzatma gayreti içerisinde olduklarını belirten Kaymakam Ertuğrul Avcı, "Gayemiz, ilçemizde yoksullukla mücadele edilmesi kapsamında kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanarak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun vatandaşlarımızı eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklemektir.

Varto’da ayni ve nakdi yardımlar açıklandı

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kanalıyla 2019 yılında yapılan yardım ve faaliyetleri açıkladı.
Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca her zaman ihtiyaç sahibi kişilere el uzatma gayreti içerisinde olduklarını belirten Kaymakam Ertuğrul Avcı, "Gayemiz, ilçemizde yoksullukla mücadele edilmesi kapsamında kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanarak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun vatandaşlarımızı eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklemektir. 2019 yılında toplamda 17 bin 273 vatandaşımıza 22 milyon 886 bin 415.90 TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapılmıştır" diye konuştu.
Yapılan yardımların aynı hızla devam edeceğini vurgulayan Kaymakam Avcı, şunları söyledi:
"Yardımlar kapsamında ‘Şartlı Eğitim Yardımı’ adı altında 2 bin 604 kişiye toplam 855 bin 808.60 TL, ‘Şartlı Sağlık Yardımı’ adı altında bin 897 kişiye toplam 605 bin 405.00 TL, ‘Barınma Yardımı’ adı altında 13 kişiye toplam 13 bin 250.00 TL, ‘Muhtaç Asker Ailesi Yardımı’ adı altında 40 kişiye toplam 39 bin 600 TL nakdi, ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı’ adı altında 227 kişiye toplam 539 bin 550.00 TL, ‘Engelli Aylığı’ adı altında 865 kişiye toplam 5 milyon 895 bin 502.70 TL, ‘Yaşlı Aylığı’ adı altında bin 514 kişiye toplam 10 milyon 455 bin 664.38 TL, ‘Aile Yardımları’ adı altında 4 bin 117 kişiye toplam 1 milyon 2 bin 200.00TL nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca geçen yıldan itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz ve büyük rağbet gören giyim ürünlerinin bulunduğu sosyal marketimizden 2019 yılında giyim eşyası da dağıtılmıştır. 14 bin 852 kişiye kömür yardımı, 56 kişiye 51 bin 700 TL öksüz yetim aylığı ve tek seferlik yardım adı altında 32 kişiye 31 bin 750.00 TL yardım yapılmıştır."

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