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Varto’da bayrak töreni

11.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Muş’un Varto ilçesindeki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Muş’un Varto ilçesindeki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Varto Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen bayrak törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, okul müdürü ve öğretmenler ile çalışanlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, “Bakanlığımızın belirttiği şekilde bugün ilçemizdeki tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Bizde İmam Hatip Anadolu Lisesindeki programa katıldık. İstiklal Marşımızın okullarımızda okunması bizleri mutlu etti. Bakanlığımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.

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