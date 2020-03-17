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Varto’da dezenfekte çalışması

MUŞ HABERLERİ  | 17.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edildi.Tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle önlemlerini arttıran Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye ekipleri, özel kıyafetler giyerek kamu kurum ve kuruluşları ile toplu taşıma araçları, kahvehane, park, cami gibi alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Muş’un Varto ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle önlemlerini arttıran Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye ekipleri, özel kıyafetler giyerek kamu kurum ve kuruluşları ile toplu taşıma araçları, kahvehane, park, cami gibi alanlarda dezenfekte çalışması yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, belediye olarak vatandaşların sağlığının korunması noktasında gereken önlemlerin alındığını belirterek, "İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları, işlek yerler, toplu taşıma araçları, güvenlik noktalarımız, akaryakıt istasyonları ve pansiyonları ücretsiz olarak ilaçlıyoruz. Her gün yapılacak ilaçlama ve dezenfekte işlemleriyle halkımızın sağlığını önemsiyor, oluşabilecek sorunlara karşı önceden müdahale ediyoruz. Temizlik noktasında alarm duruma geçtik. Varto’da gerekli tedbirleri alarak bu virüsü bulaştırmadan en kısa sürede ülke olarak atlatacağız inşallah" diye konuştu.

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