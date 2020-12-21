Varto’da fidan dağıtımı

Muş’un Varto ilçesindeki 7 mahalle ve 99 köy muhtarlığına bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) Başkanı Mehmet Soydan’ın girişimleri sonucunda Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğince ilçedeki köy okulları ile cami ve cem evlerinin bahçelerinin ağaçlandırılması açısında Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 500 çam ile 500 sedir fidanı köy ve mahalle muhtarlarına teslim edildi. Açıklamalarda bulunan Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Beyazgül, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen fidanların okul, cami, cem evi ve taziye evlerinin bahçesine dikilmek üzere köy ve mahalle muhtarlarına dağıtıldığını söyledi. Beyazgül, “Vefat eden Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nusrettin Özer ile Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan’ın girişimleri sonucunda Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden 2 bin 500 fidan talep ettik. Ancak elimize bin tane fidan ulaştı. Bunu da muhtarlarımıza dağıttık. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Yeşildal Köyü Muhtarı Abbas Güneş ise Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğince verilen fidanları cem evi bahçesinde kullanacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

