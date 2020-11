Varto’da fidan dikimi

Muş’un Varto ilçesinde bin 700 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım’da 81 il ile aynı anda Varto ilçesinde de fidanlar toprakla buluşturuldu. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan ’Geleceğe Nefes’ kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığının "83 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Varto ilçesine 25 kilometre mesafedeki Çayçatı Köyü İlkokulu bahçesinde fidan dikimi yapıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, katılımcılar bin 700 fidanı toprakla buluşturdu.

Burada açıklamalarda bulunan Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne , "Türkiye’nin her yerinde şu an bu etkinlik yapılıyor. Ülkemiz daha yeşil, daha güzel bir yer olacak. Bunu organize eden Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarla şu an fidan dikiyoruz. Teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, kurum amirleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.