YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Varto’da kar yağışı

Varto’da kar yağışı

MUŞ HABERLERİ  | 31.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.Varto ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının fırtınaya dönüşmesinin ardında hayat adeta durma noktasına geldi.

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Varto ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının fırtınaya dönüşmesinin ardında hayat adeta durma noktasına geldi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metreye geçti.
Varto İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, 99 köy ve 50 mezranın ilçe ile bağlantısının kesildiğini söyledi. Karahan, kar yağışının durmasının ardında yol açma çalışmalarına başlanacağı bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Muş Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
12:32
İkindi
15:16
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

Muş Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Akhan Eczanesi
Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Atık malzemelerden köy okuluna modern kütüphane

Atık malzemelerden köy okuluna modern kütüphane

Dondurucu soğukta nefes kesen maç

Dondurucu soğukta nefes kesen maç

İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ’nin açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ’nin açılışını yaptı

İlçede kurt dehşeti

İlçede kurt dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.