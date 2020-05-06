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Varto’da muhtaç ailelere Ramazan yardımı

MUŞ HABERLERİ  | 06.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı tarafından muhtaç bin 50 aileye para ve gıda yardımı yapıldı.Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı, dar gelirli 500 haneye gıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı ise 550 aileye para yardımı yaptı.

Muş’un Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı tarafından muhtaç bin 50 aileye para ve gıda yardımı yapıldı.
Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı, dar gelirli 500 haneye gıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı ise 550 aileye para yardımı yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, “Ramazan ayı virüsten dolayı arzu ettiğimiz ve istediğimiz şekilde geçmiyor. Yinede Allah’ın izniyle bereketiyle geldi. Bizde Varto Belediyesi olarak ilçede bulunan 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı kolilerini hazırladık. Bugün itibarı ile dağıtmaya başladık. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından da tüm köyler olmak üzere 550 muhtaç aileye ise nakdi Ramazan yardımı yapacağız” dedi.
Yapılan yardımlardan memnun olduğunu dile getiren Alagöz Mahallesi’nden Tahsin Tepe, "Bu Ramazan ayında fakirleri düşünen kaymakamımız ve belediye başkan vekilimizden Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandıb
Her zaman kendisine yardım yapıldığını söyleyen Türkan Şahin adlı kadın da, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
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