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Varto’da sokaklar sessizliğe büründü

MUŞ HABERLERİ  | 26.12.2020 15:39 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarının uyduğu görüldü.İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu hafta sonu kısıtlamasına Varto esnafı ile vatandaşlar kısıtlama kararına uyduğu görüldü.

Muş’un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarının uyduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu hafta sonu kısıtlamasına Varto esnafı ile vatandaşlar kısıtlama kararına uyduğu görüldü. Varto’da eczane, fırın, tüp bayileri ve kısıtlamadan muaf olan marketler dışında diğer esnaflar faaliyetine devam etmeyerek korona virüs tedbirlerine uyum sağladı. Vatandaşlar ise acil ihtiyaçları dışında evlerinden dışarı çıkmadı. İlçede güvenlik önlemleri ve tedbirler devam ediyor.

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Muş Eczanesi
Merkez
Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
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