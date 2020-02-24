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Varto’da vergi haftası etkinlikleri

MUŞ HABERLERİ  | 24.02.2020 15:24 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Malmüdiresi Ümmühan Kara, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ertuğrul Avcı’yı ziyaret etti.Varto Malmüdiresi Ümmühan Kara ve beraberindekiler, Kaymakam Avcı’yı makamında ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muş’un Varto Malmüdiresi Ümmühan Kara, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ertuğrul Avcı’yı ziyaret etti.
Varto Malmüdiresi Ümmühan Kara ve beraberindekiler, Kaymakam Avcı’yı makamında ziyaret ederek, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vergi bilincinin öncelikle çocuklara aşılanması gerektiğini belirten Kara, "Vergi Haftası nedeniyle ilçemizde etkinlikler düzenleyeceğiz. Elimizden geldiğince vergi bilincini çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza anlatmaya çalışacağız" dedi.
Vergi haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ertuğrul Avcı’da, bir ülkenin vatandaşına hizmet edebilmesi ve ayakta kalabilmesi için vergiye ihtiyacının olduğunu vurguladı. Kamu giderlerinin karşılanması ve yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde vergilerin hayati önem taşıdığını kaydeden Kaymakam Avcı, "Vergi konusunda da adaletin sağlanması için devletimizin sıkı programlar hazırlanması ve bunu sürekli olarak takip etmesi gerekiyor. Vergi barışı konusunda devletimiz çok güzel adımlar atıyor. Eskiden bir vatandaşımız vergi dairesine gitmekten çekinirken, bugün rahat bir şekilde vergi dairelerine gidebiliyor ve işlemlerini yaptırıyor. Bu sayede de vatandaşımızın ödediği dolaylı vergiler ortadan kalkacaktır. Vergide adaletin sağlanması için kayıt dışı kazançların önüne geçilmesi ve bunu başarabilmek için de ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Vergisini ödeyen vatandaşlarımız en iyi vatandaşımızdır" dedi.
31. Vergi haftası kapsamında Varto Malmüdürlüğü olarak vergi bilincinin toplumun tüm katmanlarına yayılmasını sağlamak, gönüllü vergi ödemeyi benimsetmek ve bu bilinci gençlere aşılatmak adına okul ve mükellef ziyaretlerini gerçekleştirecek.

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