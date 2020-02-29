YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Vartolular Mart ayını beklerken kar sürprizi ile uyandılar

Vartolular Mart ayını beklerken kar sürprizi ile uyandılar

MUŞ HABERLERİ  | 29.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, 90 köy ve 50 mezranın yolu ilçe ile bağlantısı kesildi.Varto ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Muş’un Varto ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, 90 köy ve 50 mezranın yolu ilçe ile bağlantısı kesildi.
Varto ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Vartolular Mart ayını beklerken sabah saatlerinde kar sürprizi ile uyandılar. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlarken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sabah iş yerleri açan esnaflar kar temizleme ve soba koyma mesaisi ile karşılaştılar. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.
Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Özel idare Müdürü İmam Karahan, Varto ilçesine bağlı 90 köy ve 50 mezranın yolunun kardan kapalı olduğunu, kar yağışının dinmesi ile ekiplerin bu yolları açmaları için çalışma başlatacaklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Muş Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
12:32
İkindi
15:40
Akşam
18:12
Yatsı
19:29

Muş Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Kaymakam Avcı’dan taziye ziyareti

Kaymakam Avcı’dan taziye ziyareti

Başkan Asya, istihdamı canlandıracak projenin detaylarını anlattı

Başkan Asya, istihdamı canlandıracak projenin detaylarını anlattı

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

Gazetecilerden Başsavcı Karahan’a ziyaret

Gazetecilerden Başsavcı Karahan’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.