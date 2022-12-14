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Vaşak mobilya mağazasına girerse...

14.12.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Kelkit ilçe merkezindeki bir kümeste tavuk yiyen bir vaşak tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede bir mobilya mağazasına sığındı.

Vaşak mobilya mağazasına girerse...

Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye’deki en büyük kedi türü olan, sadece et tüketen ve "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, Gümüşhane’de Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi.

Bugüne kadar hep fotokapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını telef ettiği kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye dalınca vatandaşların cep telefonlarına takıldı.

Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı. Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi. Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.

“VALLAHİ MAĞAZADA VAŞAK VAR”

Vaşağın mağazaya girdiği ve yakalandığı anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken o anı görüntülü görüşmeyle arkadaşlarına aktaran bazı vatandaşların “Vallahi mağazada vaşak var” ifadeleri dikkat çekti.

Vaşağın mağaza içinde sıkıştıktan sonra yatak odası takımının üzerinde durmasına “Karyolada mı yatıyor o?” yorumlarını yapan vatandaşlar tam o sırada vaşağın üzerlerine doğru geldiğini fark edince hızlı adımlarla kaçtı.

Zabıta ekiplerinin yakaladığı vaşağı görenlerden bazıları “Onu bana verin de besleyeyim” ifadelerini kullanması tebessüm oluştururken mağazadan çıkarıldığı sırada tavuğunu yiyen vatandaşın yanına gelerek “La niye yedin tavuğu” dediği sırada vaşağın vatandaşın bacağına pençe atmaya çalışması kameralara takıldı.

Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasına giren vaşağın gören Veysel Mutlu, yaşadıkları o anları şu sözlerle anlattı:
“Arkadaşlar kapının önünde dikilirken aradan vaşak çıktı ve hızlıca yolun karşısındaki mağazaya girdi. Ahmet abinin tavuğunu yemiş. Aradan bir yerden çıktı o da. O da eline sopa alıp kovalamış ve korkan vaşak direk dükkanın içine girdi. İlk defa böyle bir şey gördük. İlk gördüğümüzde şok olduk. İlçe merkezinde, caddenin ortasından karşıya geçti ve dükkanın içine girdi. Sonrasında Zabıta geldi, yakalayıp götürdüler” dedi.

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