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  4. Vaser liposuction ile bölgesel yağlardan kurtulun

Vaser liposuction ile bölgesel yağlardan kurtulun

ERZURUM HABERLERİ  | 03.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Ekrem Keskin ve Op.Dr.

Vaser liposuction ile bölgesel yağlardan kurtulun

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Ekrem Keskin ve Op.Dr. Elif Seda Keskin, Vaser liposuction ile bölgesel yağlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Vaser liposuction uygulamasının liposuctionun farklı gelişmiş bir yöntemi olduğunu dile getiren Op. Dr. Keskin, “Vaser lipo da uygulayacağımız yöntemde yağ dokusunun içine bir miktar sıvı vererek yağ dokusu şişmesi sağlanır. Daha sonra dışarıdan uyguladığımız özel bir kanül vasıtasıyla bu bölgeye bir çeşit ses enerjisi verilir. Ses enerjisiyle burada şişmiş olan yağlarda patlama meydana gelir ve yağlar katı halde sıvı hale dönüşürler. Bu şekilde bu vaser teknolojisinin normal standart bildiğimiz liposuctiona olan üstünlüğü de homojen olarak bu yağların erimesini sağlamaktadır” dedi.
Op. Dr. Keskin, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Derinin altında lokal olarak bölgesel olarak birikmiş olan yağların içerisine bu ultrasonik liposuction cihazıyla buradaki yağların tamamen erimesini sağladıktan sonra içeriye suction yapıcı yani aspirasyon yapıcı özel kanüller sokarak erimiş olan bu yağ dışarıya doğru uzaklaştırılır ve vücudun dışına çıkarılır. Bu şekilde derinin altına birikmiş olan yağ dokusu homojen bir şekilde o bölgeden uzaklaştırılır. Bunun yanında uyguladığımız bu ultrasonik enerji teknolojisi buradaki hayati damarlara zarar vermez.
Ameliyat sonrasında da iyileşme çok daha hızlı olur. Bunun dışında da yüzeye uyguladığımız vaser teknolojisi dokuda da bir miktar sıkılaşma sağlar. Ameliyattan sonra genişlemiş bu deri dokusu sıkılaşarak o bölgeye oturması sağlanır ve bollaşmış deride daha genişlemiş olan deri sıkılaşarak vücudun tam hatlarını alır ve bu şekilde hastalarımızın bu yağ birikimlerinin uzaklaştırılıp vücut hatlarının ortaya çıkartabilmekteyiz.
Neden vaser liposuction
Vaser liposuction yani ultrasonik liposuction, günümüze uygulanan çok farklı liposuction çeşitlerinden bir tanesidir. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ilaç kurumu FDA tarafından da onaylanan Vaser liposuction diğer yağ alımı tekniklerinin önüne geçmiştir. Vaser cihazı; ileri teknoloji ile ultrasonik ses dalgalarını kullanarak ince kanüller ile bölgesel yağ tabakalarını parçalar ve parçaladığı bu yağ tabakasını emerek vücuttan uzaklaştırır.
Daha çok yağ dokusuna etkili olup damar,sinir,kas ve bağ dokuya zarar vermeyen gelişmiş bir liposakşın yöntemidir.Bu sayede homojen olarak yağları emer .O sebepten dolayı da işlem sonrası çukurluklar beklenmez.Damar sinir kas ve bağ dokuya zarar vermeyeceği içinde hem iyileşme süreci hızlı ve kolay olur hemde mükemmel sonuçlara ulaşılabilir.
Vaser Liposuction Fiyatları
Vaser liposuction fiyatları, belirleyen temel etkenler vaser liposuction cihazının en son teknoloji olması ve bunu uygulamış olduğumuz hastane koşulları.
İyi bir hastanede en son teknolojiyle yapılan vaser liposuction normal liposuctiondan %50 daha fazla bir fiyata sahiptir. Bundan dolayı aslında baktığımızda kar-zarar dengesi yapılan işlemde ve ameliyat sonrasındaki beklemiş olduğumuz sonucu en iyi şekilde alabileceğimiz için bu teknolojiyi kullanmak daha avantajlı gibi görünmektedir. Bundan dolayı vaser liposuctionun çok aşırı pahalı olduğunu düşünen kişiler için bunun o kadarda çok pahalı olmadığını söyleyebilirim.
Vaser liposuction yaptırmak zararlı mıdır?
Vaser liposuction ultrasonik enerji ile çalışan bir sistem vaser dediğimiz sistem özellikle daha öncelerde taş kırma yöntemi olarak kullanılan bir yöntemin geliştirilerek yağ dokusu içinde yağ dokusunu patlatması ve bunu sıvı hale dönüştürmesi teknolojisine dayanıyor. Bu da vücuda işte taş kırma da uzun senelerdir kullanılan bir teknoloji olduğundan dolayı vücuda bir yan etki yapmadığını görüyoruz.
Halbuki aksine standart liposuction da normal ince sinir damarlarına zarar verilebilirken vaser liposuctionda bu bölgelerdeki dokuların yağların eritilmesiyle özellikle damar sinir yapılarını koruduğunu izlemekteyiz. Bunun dışında deride de bir sıkılaşma sağladığı için standart liposuctiona ciddi derecede üstünlük sağlamaktadır.
Liposuctionda vaser lipo kullanılsın kullanılmasın ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek birtakım komplikasyonlar her zaman ortaya çıkabilmekte ancak vaser liposuctionda bu komplikasyonların standart liposuctiona göre de daha az olduğunu söyleyebiliriz.”

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