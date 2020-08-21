VASKİ 30 yıllık eski su hattını yeniledi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), 30 yıl önce yapılan ve sürekli olarak arızalanan Şerefiye Mahallesindeki su hattını yeniledi.

Hizmet programı çerçevesinde birçok kırsal yerleşim birimini yeni su hatlarıyla buluşturan VASKİ, şehir merkezinde eskiyen ve sürekli olarak arızalanan su hatlarını da yeniliyor. Çalışmalar kapsamında İpekyolu Şerefiye Mahallesi Ebinç Sokakta 30 yıl önce yapılan su hattında çalışma başlattı. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki eski su hattı sökülerek yerine yeni su hattı döşendi ve abone bağlantıları yenilendi. Yapılan çalışma ile sokaktaki su kesintileri en aza indirilirken, arızaların da önüne geçilecek.

Yeni su hattının devreye girmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren sokak sakinleri, “Daha önce sürekli yaşanan arızalardan dolayı sürekli su sıkıntısı yaşıyorduk. Sağ olsun ekipler sokağımıza yeni su hattı çektiler inşallah artık su sıkıntısı yaşamayacağız. Çalışmalarından dolayı VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dediler.



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