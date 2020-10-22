YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VASKİ 50 yıllık su sorununu çözdü

VASKİ 50 yıllık su sorununu çözdü

VAN HABERLERİ  | 22.10.2020 12:42 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Bahçesaray ilçesinde ünlü şair Feqiyê Teyran’ın türbesinin de bulunduğu Kartal Mahallesi’nin 50 yıllık su sorununu çözdü.VASKİ Genel Müdürlüğü, yıllarca içme suyu ve altyapı hizmetinden mahrum bırakılan kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Bahçesaray ilçesinde ünlü şair Feqiyê Teyran’ın türbesinin de bulunduğu Kartal Mahallesi’nin 50 yıllık su sorununu çözdü.
VASKİ Genel Müdürlüğü, yıllarca içme suyu ve altyapı hizmetinden mahrum bırakılan kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. VASKİ ekipleri, Bahçesaray ilçesinde ünlü şair Feqiyê Teyran’ın türbesinin de bulunduğu ve her yıl binlerce yerli yabancı ziyaretçisi bulunan Kartal Mahallesi’nde sağlıklı içme suyu hattı çalışması başlattı. Zorlu Bahçesaray coğrafyasına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 50 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleye 5 bin 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı getiriyor. Çalışmaların devam ettiği mahalleye önümüzdeki hafta su verilmesi planlanıyor.
Çalışmaların bulunduğu alana giderek incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç’ten bilgi alarak mahalle halkıyla bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak ile de görüşen Kaplan, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Mahallemizin 50 yıllık su sorunu çözüldü”
VASKİ’nin bu hizmetini takdirle karşıladıklarını belirten mahalle sakinleri, "Köyümüzde yıllardır yaşadığımız su sıkıntısı için ilk kez bir adım atıldı. Yaklaşık 50 yıldır köyde ciddi su sıkıntısı yaşıyorduk. Bizim bu büyük sıkıntımıza çare olanlardan Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Su gibi aziz olsunlar. Yetkili ve çalışanlara çok teşekkür ederiz" dediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sapunaru’dan kötü haber
Sapunaru’dan kötü haber
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor

Van Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:16
Öğle
11:56
İkindi
14:57
Akşam
17:26
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Freni boşalan kamyon yan yattı: 1 yaralı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Van’da kafes avcısı polise takıldı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.