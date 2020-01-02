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  4. VASKİ ekibi karlı dağları aşarak arızaları gideriyor

VASKİ ekibi karlı dağları aşarak arızaları gideriyor

VAN HABERLERİ  | 02.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen arızaları gidererek mahallelere içme suyu veriyor.Merkeze uzak ve engebeli arazilerde yer alan yerleşim yerlerinde halkın su hizmetlerinden mahrum kalmaması için ekipler kışın çetin şartlarında bile büyük ve zorlu mücadeleler veriyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen arızaları gidererek mahallelere içme suyu veriyor.
Merkeze uzak ve engebeli arazilerde yer alan yerleşim yerlerinde halkın su hizmetlerinden mahrum kalmaması için ekipler kışın çetin şartlarında bile büyük ve zorlu mücadeleler veriyor. Kesintisiz bir hizmet anlayışıyla hareket eden VASKİ ekiplerinin en ücra yerleşim birimine kadar giderek mağduriyetleri gidermesi, halktan da büyük takdir görüyor. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ın talimatlarıyla mahallelerin suya kavuşması için çalışmalarını sürdüren İşletmeler Dairesi Başkanı Bahattin Önder, Gevaş Şube Müdürü Tevfik Ergenç, Gürpınar ilçesi Hacı ile Işıkpınar mahallelerinin su sorununun çözümü için çalışma başlattı. Suyun çekileceği kaynak yerinde inceleme yapmak için yola çıkan VASKİ heyeti, araçların çıkamadığı bölgeye 1 kilometre karda yaya giderek ulaşabildi.
Soğuk, kar ve fırtınaya rağmen hizmetlerin ulaşması için yoğun gayret gösteren ekipler, ayrıca Çaldıran, Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerinde de karlı tepeleri zorluklarla aşarak arıza ve onarım işlerini bazen araç bazen de yaya giderek gidermeye çalışıyorlar.
Başkale İspiriz Dağı, Çatak Sırmalı, Gevaş Değirmitaş, Gürpınar Tutmaç, Çaldıran Kışla Mahallesi Yanıktaş mevkilerinde oluşan su arızasına müdahale eden ekipler, aşırı soğuklarda verdikleri mücadele sonucu arızayı onararak tekrar suyun verilmesini sağladı.

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Ipekyolu
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Derman Eczanesi
Ercis
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