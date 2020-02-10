VASKİ ekibinden kar temizleme çalışmalarına tam destek

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte son bir haftadır yoğun kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden büyükşehir belediyesine tam destek verdi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde çalışmalara katılan VASKİ ekipleri, bazen de mahsur kalan araçları kurtarmak için vatandaşların yardımına koştu. Gürpınar Topsakal Mahallesi’nde görevden dönen VASKİ iş makinesi, yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Yoğun tipiden dolayı kara saplanan araç kurtarılarak en yakın yerleşim birimine ulaşması sağlandı.

Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi’nde ise acil bir hastanın olduğu ihbarı üzerine VASKİ ekipleri yolu açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasına yardımcı oldu. Tüm ekip ve araçlarıyla kar mücadelesine katılan VASKİ ekipleri, sahada tam kadro görev yaparak karla mücadele için yoğun gayret gösteriyor.

Ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Makine İkmal Garajına giderek ekiplerle bir araya geldi.

Kendilerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Kaplan, yoğun kar yağışının yaşandığı Van’da büyükşehir ekipleriyle geceli gündüzlü çalışan ve ilçelerde büyük fedakârlıklar gösteren tüm çalışanlara teşekkür etti.

