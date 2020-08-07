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VASKİ ekipleri engel tanımıyor

VAN HABERLERİ  | 07.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 3 saat at sırtında gittikleri su arızasını zor şartlar altında onarmayı başardı.VASKİ ekipleri zorlu coğrafya ve bölge koşullarına rağmen görevlerini aksatmadan sürdürüyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 3 saat at sırtında gittikleri su arızasını zor şartlar altında onarmayı başardı.
VASKİ ekipleri zorlu coğrafya ve bölge koşullarına rağmen görevlerini aksatmadan sürdürüyor. İran sınırında bulunan Özalp ilçesi Yukarı Turgalı Mahallesi’ndeki su hattının bozulması üzerine VASKİ ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için hızlı bir şekilde bölgeye gitti. Mahalleye kısa süre içinde ulaşan ekipler, arızanın yerini tespit ederek çalışmalara başladı. Mahalleye 8 kilometre uzaklıkta bulunan arızaya araçla ulaşamayacağını anlayan ekipler, yola atlarla devam etti. Vatandaşların desteğiyle malzemeleri atlara yükleyen ekipler, 3 saatlik yolculuğun ardından arızanın yaşandığı bölgeye ulaştı. Arızayı kısa sürede tamir eden ekipler, aynı şekilde mahalleye döndü.
Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından suya tekrar kavuşan mahalle sakinleri, “Arızanın meydana gelmesinin ardından talebimiz üzerine hemen ekipler köyümüze geldi. Suya sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz bu sıcak günlerde biz ve hayvanlarımız mağduriyet yaşamadan tekrar suyumuza kavuştuk. Çalışmalarından dolayı VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ekiplere teşekkür ediyoruz” dediler.

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