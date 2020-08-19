VASKİ İslam Mahallesi’nin su sorununu çözdü

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, Bahçesaray ilçesine bağlı İslam Mahallesi’nde yıllardır ihmal edilen su sorununu çözdü.

Yaptığı hizmetlerle vatandaşın büyük takdirini toplayan VASKİ, kırsal mahallelerdeki altyapı ve su hattı çalışmalarını sürdürüyor. Birçok yeni mahalleyi hizmetle tanıştıran VASKİ uzun yıllardır ihmal edilen, hemen hemen her noktasından akarsuların akmasına rağmen susuzluk sorunu yaşayan, Bahçesaray ilçesi İslam Mahallesi Hakkıbey ve Köşk sokaklarında çalışma başlattı. Yoğun çalışmalar sonucu 2 bin 500 metrelik yeni su hattı çeken ekipler, mahalle halkının yıllardır yaşadığı su sıkıntısına son verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, VASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Bahattin Önder ile Gevaş Şube Müdürü Tevfik Ergenç’ten çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Bahçesaray’da su kaynağının varlığına rağmen halen su sıkıntısı yaşadığını söyleyen Arvas, “Bugüne kadar birçok kez su sıkıntısı konusunda yetkililere taleplerimiz oldu. Sağ olsun Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’ın gayretleri sonucu İslam Mahallemize yeni su hattı çekme çalışmalarına başlandı. İlçem adına Valimize, Genel Müdürümüze ve yoğun çaba sarf eden ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

