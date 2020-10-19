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VASKİ şehir merkezindeki altyapı hatlarını yeniliyor

VAN HABERLERİ  | 19.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü şehir merkezindeki içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyor.VASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmalarını fırsata çevirerek içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışması başlattı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü şehir merkezindeki içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyor.
VASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmalarını fırsata çevirerek içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İpekyolu ilçesinde 7 kilometre yeni kanalizasyon hattı ve baca yükseltme işlemi gerçekleştirirken, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ise 5 kilometrelik yeni içme suyu hattı, körelme ve abone bağlantıları gerçekleştirerek sorunları giderdi. Yapılan çalışmalarla yıllardır arıza veren birçok hat yenilenerek arızaları giderildi.
Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvehap Gezgen, “VASKİ olarak kentimizdeki altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının şehir merkezinde yaptığı çalışmaları fırsat bilerek çalışma yapılan cadde ve sokaklarda altyapı hatlarımızı yeniliyoruz. Hem içme suyu hem de kanalizasyon hatlarında kronikleşen ve sürekli sorunlar yaşanan sokak ve caddelerimizde yaptığımız bu çalışmalarla sorunları çözümlemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz gece gündüz vardiyalı olarak çalışmaktadır. Burada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına ve VASKİ ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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