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VASKİ yaptığı altyapı çalışmalarıyla kronikleşen sorunları çözüyor

VAN HABERLERİ  | 30.11.2020 09:34 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir merkezinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İpekyolu ilçesi Uzun Sokakta kronikleşen ve yıllardır çözülemeyen sorunları yaptığı çalışmalarla çözdü.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir merkezinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İpekyolu ilçesi Uzun Sokakta kronikleşen ve yıllardır çözülemeyen sorunları yaptığı çalışmalarla çözdü. Menekşe 3. Sokakta 450 metre 300 milimetre çapında yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışması yapılarak Şerefiye Mahallesi’nin atık su yoğunluğunu Timurpaşa Sokak üzerinde bulunan 1000 milimetrelik kollektör hattına aktardı. Yapılan bu çalışmalar neticesinde Uzun Sokaktaki kanalizasyon altyapı problemi de ortadan kalktı.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı yetkilileri, şehrin büyümesi ile birçok bölgenin altyapı hatlarının taşıma kapasitelerinin üzerine çıktığını, bu sebeple bazı bölgelerde atık su hatlarında kronikleşen sorunlar meydana geldiğini belirttiler.
Genel Müdür Ülker Cem Kaplan tarafından yapılan açıklamada ise bu tür sorunlu bölgelere zaman kaybedilmeden ileriye dönük projeler yapıldığı ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

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