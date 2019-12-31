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  4. VASKİ’den acil su arıza uyarısı

VASKİ’den acil su arıza uyarısı

VAN HABERLERİ  | 31.12.2019 17:50 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi’den (VASKİ) yapılan açıklamada oluşan acil su arızasından dolayı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtildi.VASKİ’den yapılan açıklamada, "Karşıya Mahallesi Rahman Yolunda 700’lük polietilen ana su şebekesi hattında oluşan acil su arızası meydana geldi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi’den (VASKİ) yapılan açıklamada oluşan acil su arızasından dolayı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı belirtildi.
VASKİ’den yapılan açıklamada, "Karşıya Mahallesi Rahman Yolunda 700’lük polietilen ana su şebekesi hattında oluşan acil su arızası meydana geldi. Oluşan arıza dolayısıyla Karşıyaka, Selahattin Eyyübi, Seyit Fehim Arvasi, Serhat, Şerefiye, Vali Mithatbey, Hacıbekir ve Yeni Mahallede su kesintisine gidildi. VASKİ ekiplerinin arızaya müdahale ederek çalışmalara başladığı açıklandı. Suların tekrar verilmesi ile ilgili ekiplerin arızanın giderilmesine yönelik büyük çaba sarf edildi" denildi.

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