VASKİ’den eğitime tam destek

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü eğitime destek amacıyla okullarda başlatmış olduğu bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarla halkın takdirini toplayan VASKİ, eğitim sezonunun açılmasıyla birlikte okullarda bakım onarım çalışması başlattı. Çalışmalarla birlikte VASKİ ekipleri son olarak Başkale ilçesi Çaldıran Mahallesi’nde bulunan Çaldıran İlkokulunun eski su hattında oluşan arıza için bölgeye gitti. Su hatlarının eski olması ve tahribatların oluşmasından kaynaklanan sorunlar sebebi ile susuz kalan Çaldıran İlkokulunda başlatılan çalışmayla okula yeni bir içme suyu hattı çekildi.

VASKİ Genel Müdürlüğü olarak her zaman eğitime destek olmak için hazır olduklarını belirten VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, “Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan korona virüs sebebi ile temizlik ve hijyenin çok önemli olduğu bugünlerde okullarımızda bakım onarım çalışması başlattık.

Bugün de bir okulumuzun su sorununu daha çözdüğümüz için çok mutluyuz. Zaman aşımı ve tahribatlar neticesinde ilkokulumuz susuz kalmıştı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Asım Solak’ın bizleri haberdar etmesi ile birlikte çalışmalarımızı hemen başlattık ve çok kısa bir sür içerisinde okulumuza yeni bir içme suyu hattı çektik. Ayrıca diğer ilçelerimizde de yeni faaliyete geçen okullarımızda çalışmalarımız devam etmektedir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

