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VASKİ’den Kandahar’a ilk kez kanalizasyon hattı

VAN HABERLERİ  | 22.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bir ilki daha gerçekleştirerek Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi’ne kanalizasyon hattı çekiyor.VASKİ Genel Müdürlüğü yıllarca altyapı hizmetinden mahrum bırakılan mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bir ilki daha gerçekleştirerek Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi’ne kanalizasyon hattı çekiyor.
VASKİ Genel Müdürlüğü yıllarca altyapı hizmetinden mahrum bırakılan mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Çalışma programı kapsamında VASKİ ekipleri bugüne kadar hiçbir altyapı hizmeti gitmeyen bin haneli Muradiye’nin Kandahar Mahallesi’nde çalışma başlattı. Ekipler, bin 600 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının 600 metresini tamamlarken çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

“Fosseptik çukurları hem sağlığımızı hem güvenliğimizi tehdit ediyordu"
VASKİ tarafından yapılan kanalizasyon hizmetini büyük sevinçle karşılayan Kandahar Mahallesi sakinleri, yıllardır hizmetten mahkûm bırakıldıklarını belirterek, bugün yapılan bu hizmetin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Bugüne kadar atıkların fosseptik çukurlarında biriktiğini söyleyen mahalle sakinleri, “Fosseptik çukurları hem çevreye hem de insan sağlığına büyük bir zarar veriyordu. Aynı zamanda çukurlar büyük tehlike oluşturuyordu. Çünkü bu mahalle yaklaşık bin haneli ve sürekli nüfusu artan bir yerleşim yeri. Bugüne kadar bu hizmetin buraya getirilmemesi bile büyük bir kayıptır. Çok şükür yetkililer sesimizi duydu ve çalışmalara başladı. Biz yapılan bu hizmetten dolayı devletimize, Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’a çok teşekkür ediyoruz” dediler.
Kanalizasyon hizmetinin mahalleye gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Kandahar Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Baycar ise “Kandahar Mahallesi ilk kez kanalizasyon hizmeti alıyor. Daha önce yapılmayan ve sürekli ertelenen bu hizmete bugün kavuşmanın sevinicini yaşıyoruz. Mahallemizin en temel hizmeti ve ihtiyacı olan kanalizasyon hattımız bugün VASKİ ekipleri tarafından yapılıyor. Şahsım ve mahalle sakinleri adına başta VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’a, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı ve ekiplerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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