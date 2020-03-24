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VASKİ’den önemli duyuru

VAN HABERLERİ  | 24.03.2020 14:32 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, hijyen tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığını duyurdu.VASKİ’den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen ve Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüse karşı vatandaşı rahatlatacak çeşitli önlemler aldıkları belirtildi.

VASKİ’den önemli duyuru

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, hijyen tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığını duyurdu.
VASKİ’den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen ve Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüse karşı vatandaşı rahatlatacak çeşitli önlemler aldıkları belirtildi. Açıklamada, “Korona virüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında VASKİ olarak vatandaşlarımızın #EvdeKal’maları için kurum olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda öncelikle vatandaşlarımızın kurumuzdaki tüm işlemlerini evde yapabilmeleri için gerekli altyapımızı sağladık. Çağrı merkezimiz 185 başta olmak üzere web sitemiz www.vaski.gov.tr, twitterda @vaskigm, facebook.com/vaskigenelmudurlugu ve instagram/vaskigenelmudurlugu hesaplarımız üzerinden vatandaşlarımızın tüm sorunlarına çözüm buluyoruz. Arızalardan kaynaklanan su kesintilerimizi düzenli olarak sosyal medya ve web sitemizden duyuruyoruz ve sorunları kısa sürede gideriyoruz. Vatandaşlarımızın fatura ödeme işlemlerini de kurumumuza gelmeden VASKİ Mobil ve VASKİ web veya anlaşmalı bankalardan interaktif ödeme talimatı vermelerini tavsiye ederiz. Ayrıca korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında abonelerimizin fatura ödemediği için suyu kesilmeyecek, suyu kesilmiş olanların ise suları açılmıştır. Yine bu süreçte birikmiş borçlara herhangi bir icra işlemi uygulanmayacaktır” denildi.

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