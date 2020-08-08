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VASKİ’den planlı su kesintisi uyarısı

VAN HABERLERİ  | 08.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentin büyük bir bölümünün su ihtiyacını karşılayan Şabaniye su deposundaki motor arızası sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidileceklerini duyurdu.VASKİ’den yapılan açıklamada, “Van il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Şabaniye su deposu 1 nolu terfi merkezinde elektrik kesintilerinden dolayı oluşan acil motor arızası sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidilecektir.

VASKİ’den planlı su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentin büyük bir bölümünün su ihtiyacını karşılayan Şabaniye su deposundaki motor arızası sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidileceklerini duyurdu.
VASKİ’den yapılan açıklamada, “Van il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Şabaniye su deposu 1 nolu terfi merkezinde elektrik kesintilerinden dolayı oluşan acil motor arızası sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidilecektir. Arızadan dolayı 8 Ağustos 2020 Cumartesi bugün akşam saat 21.00 ile 9 Ağustos 2020 sabah saat 07.00’ya kadar Yeni Mahalle, Karşıyaka, Serhat, Hacıbekir, Seyyid Fehim Arvasi, Şerefiye, Vali Mithatbey, Esenler, Ali Paşa, Seyrantepe, Beyüzümü, Akköprü Mahalleleri ile Kevenli TOKİ, Bostaniçi TOKİ ve Sıhke TOKİ konutlarında su kesintileri uygulanacaktır. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
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