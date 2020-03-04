YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VASKİ’den su baskını uyarısı

VASKİ’den su baskını uyarısı

VAN HABERLERİ  | 04.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesiyle kar erimesi sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını ve taşkınlara karşı uyardı.VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte geçtiğimiz aylarda etkili olan aşırı kar yağışının mart ayı ile birlikte erime sürecine girdiği belirtilerek, taşkınların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları istenildi.

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesiyle kar erimesi sonucu oluşabilecek ani sel, su baskını ve taşkınlara karşı uyardı.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte geçtiğimiz aylarda etkili olan aşırı kar yağışının mart ayı ile birlikte erime sürecine girdiği belirtilerek, taşkınların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları istenildi. Açıklamada, şehirde yağmursuyu ve kanalizasyon şebeke kanallarının ayrı olmasına rağmen, yağmur suyu kanallarının yetersiz oluşundan kaynaklı kodu düşük yerlerde su taşkınlarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Şebekelerdeki ani su yükselmelerinin bilhassa bodrum katlarını etkileyip, kanalizasyon hatlarında tıkanıklığa sebebiyet vereceği hatırlatılan açıklamada, vatandaşların su baskınları ile kanalizasyonların geri tepmelerine karşı duyarlı olmalarının önemine vurgu yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Van Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:27
Öğle
12:23
İkindi
15:36
Akşam
18:09
Yatsı
19:25

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Kayran Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Erciş’te odunluk yangını

Erciş’te odunluk yangını

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.