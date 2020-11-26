YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VASKİ’den su borcu yapılandırması

VASKİ’den su borcu yapılandırması

VAN HABERLERİ  | 26.11.2020 14:02 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su borçlarını yapılandırıyor.VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun’ kapsamında su borcu olan vatandaşlara 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde, peşin ödemede gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkânı sağlanacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su borçlarını yapılandırıyor.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun’ kapsamında su borcu olan vatandaşlara 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde, peşin ödemede gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkânı sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Bugünden itibaren başlayacak olan yapılandırma işlemleri VASKİ hizmet binasında abonenin bizzat başvuru halinde yapılacak. Başvuru yapacak olan vatandaşların kimlik fotokopisi, sayaç markası-yılı, sayaç seri numarası ve sayaç son endeksi bilgileriyle başvuruda bulunması gerekiyor” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

Van Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:53
Öğle
11:59
İkindi
14:32
Akşam
16:55
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.