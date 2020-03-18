VASKİ’den vatandaşlara online ödeme kolaylığı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüsü salgınına karşı aldığı önlemleri en üst seviyeye çıkardık.

VASKİ’den yapılan açıklamada, önceliklerinin toplumun sağlığı olduğu belirtilerek, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, halihazırda uyguladığımız Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemlere ek olarak aldığımız önlemlerle de hizmetlerde kesintiye gitmeden halkımıza en iyiyi sunmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için, öncelikle tüm fatura ödeme işlemlerinizi VASKİ Mobil, VASKİ Web, PTT ve anlaşmalı olduğumuz bankaların online işlemler bölümünden yapabilir ve otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Anlaşmalı olduğumuz bankalar; Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, TEB Bankası, Türkiye Finans Bankası, Akbank, Kuveyt Türk, PTT Bank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Deniz Bank, Şeker Bank ve Albaraka Türk’tür. Ayrıca tüm kredi kartları ile VASKİ web sitesi online ödeme ölümünde faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Çalışanlarımızın sağlığını korumak için de, VASKİ Genel Müdürlüğümüz ve şubelerimizde rutin temizlik işlemlerini arttırarak tüm alanları periyodik olarak dezenfekte etmekteyiz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan çalışanlarımıza idari izin hakkı tanınmış ve diğer çalışanlarımız için gerekli bilgilendirme ve sağlık talimatları verilerek mümkün olduğunca temassız ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları sağlanmıştır. VASKİ olarak toplantı, eğitim, seminer ve etkinlik katılımlarını, sürecin gelişimine bağlı olarak yeniden düzenlenecek şekilde durdurduk. Toplumun sağlığını gözeterek uygulamaya aldığımız bu önlemler, sizlerin de desteğiyle amacına ulaşacaktır. Unutmayalım ki; korona virüs alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir” denildi.

