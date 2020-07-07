YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. VASKİ’nin çalışmalarına mahalle halkından kazma kürekli destek

VASKİ’nin çalışmalarına mahalle halkından kazma kürekli destek

VAN HABERLERİ  | 07.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Bahçesaray ilçesi Ulubeyli Mahallesi’nde başlattığı çalışmalara vatandaşlar da kazma kürekle destek veriyor.VASKİ yeni hizmet programı çerçevesinde birçok yerleşim birimine yeni su hattı çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Bahçesaray ilçesi Ulubeyli Mahallesi’nde başlattığı çalışmalara vatandaşlar da kazma kürekle destek veriyor.
VASKİ yeni hizmet programı çerçevesinde birçok yerleşim birimine yeni su hattı çekme çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu sıkıntısı yaşayan Bahçesaray’ın Ulubeyli Mahallesi için harekete geçen ekipler, bin 200 metrelik bir hat çalışması başlattı. Zorlu Bahçesaray coğrafyasında çalışmalarını sürdüren ekipler, zaman zaman engebeli arazilerde sıkıntı yaşayınca mahalle halkı da gönüllü olarak çalışmalara destek verdi. Kepçe ve iş makinelerinin giremediği bölgelerde mahalleliler ve VASKİ ekipleri zorlukları sırt sırta vererek bir bir geçti. Ekipler tarafından başlatılan çalışma ile yıllardır su sıkıntı yaşayan mahalleli kısa süre içinde evlerinde içme suyuna kavuşacak.
Yıllardır mahalle olarak su sıkıntısı yaşadıklarını belirten Mahalle Muhtarı Senal Karahan, “Sıkıntımızı yıllardır dile getirmemize rağmen bugüne kadar bir çözüm bulunamamıştı. Çok şükür devletimizin yardımlarıyla bu sıkıntımız artık çözülüyor. Mahalle olarak zorlu bir coğrafyadayız. Bizde bunun farkında olarak ekiplere elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ekiplerin iş makineleriyle çalışamadığı alanlarda birlikte el ele verip su hattını döşüyoruz. Çalışmalarından dolayı başta VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Van Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
02:54
Sabah
04:42
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:41
Yatsı
21:21

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Büyük Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.