Vatan Bulvarı’nın içme suyu hattı ve asfaltı yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Vatan Bulvarı’nın sorunlu içme suyu ana borusunu değiştirdi. Belediye ekipleri çalışmanın ardından deforme olan bulvar üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Muratpaşa İlçesi Vatan Bulvarı üzerinde bulunan içme suyu ana hat borusunun ekonomik ömrünü tamamlaması ve sık arıza yapması üzerine ekipler hattın ilgili bölümünü değiştirdi. ASAT saha ekipleri bulvarın Çallı Emniyet ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında kalan kısmında yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, eskimiş olan sorunlu hattını yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de içme suyu hattının yenilenmesinin ardından Vatan Bulvarı’nda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Muratpaşa İlçesi’nde önemli bir trafik aksı olan 1200 metre uzunluğundaki bulvara toplam 2 bin 172 ton sıcak asfalt kullandı. Bulvar üzerinde iş makineleri ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu asfalt dökümü tamamlandı. Vatan Bulvarı bugün itibariyle trafiğe açıldı.

