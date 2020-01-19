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  4. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Türkiye'de üretim devrimine gidiliyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Türkiye'de üretim devrimine gidiliyor"

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Türkiye'de üretim devrimine gidiliyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ''Türkiye'de üretim devrimine gidiliyor, başka bir seçenek, ikinci bir seçenek yok. Yani arkada kalan 1980'den bu yana 40 yıldır uygulanan program bitti. Şimdi başka bir 40 yıla giriyoruz'' dedi.

Perinçek, partisi tarafından Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen Trakya Üretim Devrimi Kurultay'ına katıldı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkmak için üretimin şart olduğunu belirten Perinçek, ülke genelinde birçok bölgede bu tür kurultaylar yaptıklarını ve kendisinin de katıldığını söyledi.

Ülkenin yeni bir sistemin içine girilmek üzere olunduğunu vurgulayan Perinçek, yeni sistemin üretim devrimi üzerine kurulacağını kaydetti.

Perinçek, şunları kaydetti:

''Türkiye'de üretim devrimine gidiliyor, başka bir seçenek ikinci bir seçenek yok. Yani arkada kalan 1980'den bu yana 40 yıldır uygulanan program bitti. Şimdi başka bir 40 yıla giriyoruz. İflas eden, biten bir 40 yıldan tekrar Türkiye'nin üreteceği, başı dik yaşayacağı, bütünlüğü sağlayacağı, terörü bitireceği Avrasya'daki onurlu yerini alacağı bir 40 yıla giriyoruz. Onun için, üretim devrimi bayrağını kim açıyorsa, biz orada varız. Diğer siyasi partilerimiz üretim devrimi kurultaylarını yapsınlar hemen koşalım. Onların çalışmalarına yüreğimizi, emeğimizi verelim katılalım. Bu üretim devrimi kurultayları, 85 milyonun geleceğiyle ilgili."

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