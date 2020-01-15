YURTHABER
  4. Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya geldi

Vatan Partisi İl Yönetimi GMİS yönetimi ile bir araya geldi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Zonguldak yeni İl Yönetimi Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret etti.Vatan Partisi yeni İl Başkanı Gökhan Yılmaz ve yönetim kurulu GMİS yönetim kurulunu ziyaret etti.

Vatan Partisi Zonguldak yeni İl Yönetimi Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret etti.
Vatan Partisi yeni İl Başkanı Gökhan Yılmaz ve yönetim kurulu GMİS yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.
Vatan Partisi yeni il yönetim kurulunu tanıştıran Yılmaz, GMİS ve maden işçileri ile emek ve hak mücadelesinde tarihten gelen birlikte dayanışma ve mücadele anlayışını aynı şekilde sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni yönetim kurulunu tebrik ederek, GMİS ve maden işçilerinin her türlü mücadelesinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
Zonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 3 kişi yakalandıZonguldak'ta tapu işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Kaynar suyun içine düşen çocuk öldüKaynar suyun içine düşen çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza

Kaçak sigara yakalanan şahıslara 11 bin 900 lira ceza

Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Telsiai ve Szarvas Belediye Başkanları’ndan Aşgın’a ziyaret

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Üzüm üreticisi ’gezen tavuk’ hayalini gerçekleştirdi

Zonguldak Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:10
Öğle
13:07
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Canan Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı

Küçük çocuk arkadaşını Valilik önünde çakıyla yaraladı

Yaşlı Annesine Kefen Giyip Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti

Yaşlı Annesine Kefen Giyip Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti

Likoğlu’ndan Başsavcı Gümüş’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Likoğlu’ndan Başsavcı Gümüş’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Vali Erol Ayyıldız’dan Örmeci Köyü’ne Ziyaret

Vali Erol Ayyıldız’dan Örmeci Köyü’ne Ziyaret

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.