YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Vatandaş, 15 Temmuz anılarını yazıyor

Vatandaş, 15 Temmuz anılarını yazıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.07.2020 14:54 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açılan stantta vatandaşlar anılarını yazıyor.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Demokrasi Parkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Anı Defteri" standı açtı.

Vatandaş, 15 Temmuz anılarını yazıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açılan stantta vatandaşlar anılarını yazıyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Demokrasi Parkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Anı Defteri" standı açtı. Açılan stantta bulunan anı defterine vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’te anı defterini imzalayarak, 15 Temmuz kahramanlarının unutulmayacağını, unutturulmayacağını dile getirdi.

Vatandaş, 15 Temmuz anılarını yazıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:57
Yatsı
21:33

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Yetkin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Sağlık Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Binzet’ten Adıyaman Tütünü açıklaması

Binzet’ten Adıyaman Tütünü açıklaması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Adıyaman’da trafik denetlemeleri devam ediyor

Adıyaman’da trafik denetlemeleri devam ediyor

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.