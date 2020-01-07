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  4. Vatandaş çocuk parkı istedi, KDK tavsiye kararı verdi

Vatandaş çocuk parkı istedi, KDK tavsiye kararı verdi

ANKARA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

KDK, İstanbul Kadıköy’den gelen ‘Özen Sokakta bulunan kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması’ isteği doğrultusunda; yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendirilmesi gerektiği konusunda tavsiye kararı verdi.Konuya ilişkin KDK’dan yapılan açıklamada, “Başvuran, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Özen Sokakta bulunan kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması ve ağaçlandırılma alanı olması için çevre sakinleri olarak idarelere başvurular yaptıklarını, sonuç alamadıklarını belirterek kamuya terk edilen alanın çocuklar için park ve yeşillendirilerek ağaçlandırılma alanı olması için Kurumumuza başvuru yaptı.KDK başvuru üzerine İstanbul Valiliği’nden ve Kadıköy Belediye Başkanlığından bahse konu alanla ilgili bilgi istedi.

Vatandaş çocuk parkı istedi, KDK tavsiye kararı verdi

KDK, İstanbul Kadıköy’den gelen ‘Özen Sokakta bulunan kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması’ isteği doğrultusunda; yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendirilmesi gerektiği konusunda tavsiye kararı verdi.
Konuya ilişkin KDK’dan yapılan açıklamada, “Başvuran, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Özen Sokakta bulunan kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması ve ağaçlandırılma alanı olması için çevre sakinleri olarak idarelere başvurular yaptıklarını, sonuç alamadıklarını belirterek kamuya terk edilen alanın çocuklar için park ve yeşillendirilerek ağaçlandırılma alanı olması için Kurumumuza başvuru yaptı.KDK başvuru üzerine İstanbul Valiliği’nden ve Kadıköy Belediye Başkanlığından bahse konu alanla ilgili bilgi istedi. Gelen bilgi ve belgelerden ve Kadıköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerden, Kadıköy Belediyesi’ne alanın devir yapıldığı, park ve yeşillendirme işinin Kadıköy Belediyesinde olduğu, imar planları dahil diğer belgelerin Kadıköy Belediyesine ulaşmadığı tespit edildi. KDK uzmanları mevzuatta yaptıkları araştırmada da ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarının kurulumu, bakımı ve onarımının belediyelerin görev ve yetkileri arasında olduğunu belirledi” denildi.
KDK’nın Belediye’ye “Yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendir” dediğinin belirtildi açıklamada, “KDK mevzuat araştırmasının ardından yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendirilmesi gerektiği konusunda Ombudsman tavsiye kararı verdi. Kadıköy Belediyesi’ne ve başvurucu vatandaşa iletilen kararın neticesinde Yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanın park alanı haline getirilerek yeşillendirilmesi başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

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