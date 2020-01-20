YURTHABER
  4. Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

DÜZCE HABERLERİ  | 20.01.2020 08:49 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ALO 174 ihbar hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ALO 174 ihbar hattı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında denetlemelerini yapan ekipler 8 gıda işletmesine 27 bin 252 lira para cezası kesti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ALO 174 ihbar hattını kullanan vatandaşlar bazı gıda işletmelerinde sıkıntılar olduğunu yetkililere ihbar ediyor ve yetkililer ihbarlar sonrasında denetlemelerini gerçekleştiriyor. Düzce’de Aralık ayı içerisinde ALO 174 hattını arayan vatandaşların 21 farklı noktada şikayeti oldu. Ekipler şok baskınlar ile gıda işletmelerine denetlemeye gitti. Yapılan denetimlerde 8 gıda işletmesine 27 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
Hamsi Festivali sona erdiHamsi Festivali sona erdi
Türkiye’de ilk olacakTürkiye’de ilk olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Bursa Ülkü Ocakları’ndan Merinos’ta ücretsiz şenlik

Bursa Ülkü Ocakları’ndan Merinos’ta ücretsiz şenlik

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor derbisi sonrası tribünler karıştı

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Bu kez asfaltı değil, iyiliği kazıdılar

Düzce Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:09
Öğle
13:11
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:27

Düzce Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de kaza 1 yaralı

Düzce’de kaza 1 yaralı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.