Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ALO 174 ihbar hattı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında denetlemelerini yapan ekipler 8 gıda işletmesine 27 bin 252 lira para cezası kesti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ALO 174 ihbar hattını kullanan vatandaşlar bazı gıda işletmelerinde sıkıntılar olduğunu yetkililere ihbar ediyor ve yetkililer ihbarlar sonrasında denetlemelerini gerçekleştiriyor. Düzce’de Aralık ayı içerisinde ALO 174 hattını arayan vatandaşların 21 farklı noktada şikayeti oldu. Ekipler şok baskınlar ile gıda işletmelerine denetlemeye gitti. Yapılan denetimlerde 8 gıda işletmesine 27 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

