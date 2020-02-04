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Vatandaş istedi, AK Parti’li vekil durdurdu

İZMİR HABERLERİ  | 04.02.2020 20:45 | Son Güncelleme

Kemalpaşa’nın Yukarı Yenmiş Mahallesi’nde yapılacak olan taş ocağı projesi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ın girişimleri sonucu iptal edildi.Kemalpaşa Yukarı Yenmiş Mahallesi’nde yapılacak olan kalker ocakları ve kırım eleme tesisi projesinin yapılmamasını isteyen mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Barış Özcan ile birlikte AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar’a iletti.

Vatandaş istedi, AK Parti’li vekil durdurdu

Kemalpaşa’nın Yukarı Yenmiş Mahallesi’nde yapılacak olan taş ocağı projesi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ın girişimleri sonucu iptal edildi.
Kemalpaşa Yukarı Yenmiş Mahallesi’nde yapılacak olan kalker ocakları ve kırım eleme tesisi projesinin yapılmamasını isteyen mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Barış Özcan ile birlikte AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar’a iletti. Taş ocağının yapılmaması noktasında mahalle sakinlerinin sesine kulak veren ve girişimlerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile görüşüp kararın durdurulmasını sağladı.
Konu ile ilgili olarak açıklamayan Kırkpınar, “Biz sürekli olarak sahada olduğumuz için hemşehrilerimizin neredeyse bütün sorunlarını yakından biliyoruz. Daha öncede buna bezer durumlar olmuştu. Bizde ilgilenmiştik. Mahalle muhtarımız durumu anlatınca gerekli girişimlerde bulunup kararın durdurulmasını sağladık. Her zaman vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerine getirip, daha yaşanabilir bir İzmir için gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizimle her zaman yakından ilgileniyor”
Sosyal medya hesabından da AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’a teşekkür eden Yukarı Yenmiş Mahalle Muhtarı Barış Özcan, her zaman kendileri ile yakından ilgilendiğine vurgu yaptı. Özcan, “Daha öncede buna benzer sorunlarımız olmuş ve sayın vekilimiz Yaşar Kırkpınar’a durumu iletmiştik. Sağ olsun bizim taleplerimizle geçmişten buyana çok yakından ilgilenir. Hemen çözülmesi noktasında gerekli girişimlerde bulunur. Bu seferde konuyla bizzat ilgilenerek, hem bizim hem de çevre köyler için çok büyük bir sıkıntı olan taş ocağı yapım projesini durdurdu. Kendisine mahalle sakinleri adına teşekkür ediyoruz” dedi.

"Yol sorunumuzu da vekilimiz çözdü"
Özcan, mahallenin yol ve benzeri sorunlarının da AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar tarafından çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekerek, “Yukarı Yenmiş Mahallesi adına sayın vekilimizden bugüne kadar ne istediysek eksiksiz olarak yerine getirdi. Daha öncede mahallemizi ziyaret etmiş ve sorunlarımızı dinlemişti. Biz de yolumuzun sıkıntılı olduğunu kendisine iletmiştik. O sorunumuzda vekilimizin talimatları ile çözüme kavuşturuldu” şeklinde konuştu.

Vatandaş istedi, AK Parti’li vekil durdurdu

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