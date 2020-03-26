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Vatandaş korona virüse karşı turunçgillere akın etti

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 26.03.2020 19:22 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle portakal ve mandalina gibi ürünlerde satışlar arttı.Gribal enfeksiyonların yaygın olduğu bu mevsimlerde hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi turunçgillerde arıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle portakal ve mandalina gibi ürünlerde satışlar arttı.
Gribal enfeksiyonların yaygın olduğu bu mevsimlerde hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi turunçgillerde arıyor. Tekirdağ’da bulunan Özcan Kardeşler Ekonomik Halk Manavı sahibi Mehmet Özcan, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınının ardından portakal ve mandalina gibi ürünlerde satışların arttığını dile getirdi.

‘’Bol bol C vitamini tüketmeliler’’
Özellikle elma, portakal, greyfurt ve mandalina gibi ürünlere halk tarafından yoğun talep gösterildiğini belirten Manav Mehmet Özcan, ‘’Kış aylarında portakal, elma, greyfurt gibi ürünlere yoğun talep gösteriliyor. Biz vatandaşlara grip gibi salgın hastalıklardan korunmak için bol bol C vitamini tüketmelerini öneriyoruz. Günlük, taze ve bol vitaminli ürünler insanların salgınlara karşı direncini arttırıyor” dedi.

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