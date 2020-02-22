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Vatandaş talep etti, ASKİ yerine getirdi

AYDIN HABERLERİ  | 22.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde vatandaşların talepleri doğrultusunda harekete geçen ASKİ ekipleri, kırsal mahallelerinin de sorunlarını çözümledi.İlçe sakinlerinin taleplerini dikkate alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli’de altyapı çalışmalarına hız verirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaş talep etti, ASKİ yerine getirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde vatandaşların talepleri doğrultusunda harekete geçen ASKİ ekipleri, kırsal mahallelerinin de sorunlarını çözümledi.
İlçe sakinlerinin taleplerini dikkate alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli’de altyapı çalışmalarına hız verirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Durasıllı Mahallesi’nde, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelebilecek su baskınlarına karşı önlem alan ekipler, yağmur suyu hattı çekti. Demirciler Mahallesi’nde ise yapılan çalışmalarla ihtiyaç duyulan bölgeye kanalizasyon hattı döşendi. Düğün salonu, okul ve evlerin olduğu üst bölgeye çekilen hatla birlikte mahalledeki kanalizasyon çalışması tamamlandı. Büyükşehir belediyesinin bu çalışları ilçe sakinlerini yüzünü güldürürken, mahalle muhtarları, altyapı hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ASKİ çalışanlarına teşekkür etti.
Vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve talepler doğrultusunda hizmet ürettiklerini vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “İl genelinde alt yapı çalışmalarını önemsiyoruz. Nazilli’deki vatandaşlarımızı dinledik. Taleplerini aldık. Biliyorsunuz kış ayları yoğun yağışlar yaşanıyor. Bu anlamda Nazilli’de de alt yapı ihtiyacı olan mahallelerimizde ASKİ olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Nazilli’deki hemşehrilerimize hayırlı olsun. Aydınlıların huzur ve refah içinde yaşaması için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Vatandaş talep etti, ASKİ yerine getirdi

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