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Vatandaşa kendi şivesinde maske ve mesafe uyarıları

MERSİN HABERLERİ  | 24.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde, vatandaşlar korona virüse karşı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda, yerel şiveli afiş ve broşürlerle uyarıldı.Mut Kaymakamlığı tarafından ilçede konuşulan şiveye göre hazırlanan afişler, vatandaşların kalabalık olduğu iş yerlerine asıldı.Kaymakam Muammer Köken yaptığı açıklamada, korona virüse karşı vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarına dikkat çekmek amacıyla ilçe halkının konuştuğu şiveyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.Vatandaşlardan yoğun ilgi gören afişlerde "Fıldırı fışşık gezme.

Mersin’in Mut ilçesinde, vatandaşlar korona virüse karşı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda, yerel şiveli afiş ve broşürlerle uyarıldı.
Mut Kaymakamlığı tarafından ilçede konuşulan şiveye göre hazırlanan afişler, vatandaşların kalabalık olduğu iş yerlerine asıldı.
Kaymakam Muammer Köken yaptığı açıklamada, korona virüse karşı vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarına dikkat çekmek amacıyla ilçe halkının konuştuğu şiveyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Vatandaşlardan yoğun ilgi gören afişlerde "Fıldırı fışşık gezme. Tiril Tiril, hendele maskesiz nöğürürsünüz leeen. Icık öte gedin. Korana morana var, get öte yanına. Ahanam fürüs pik yaptı. Hende çapıtı tak. Icık ötede tingilde lennn. Duldanda dur maskeni tak, gamıdıp durma maskeni dak. Çapıdı dak, elini yu, ırak dur" sözleri yer aldı.
Afişleri okuyan vatandaşlar ise şivemiz ne güzel anlatılmış dediler.

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