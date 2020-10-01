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Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor

ANKARA HABERLERİ  | 01.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Yapılan yatırımlar sayesinde hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta istihdam oranının ve nüfusun artması beraberinde yeni inşaatları ve konutları getiriyor.

Yapılan yatırımlar sayesinde hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta istihdam oranının ve nüfusun artması beraberinde yeni inşaatları ve konutları getiriyor. Şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan belediye, iskân işlemi konusunda da başarı göstererek 1,5 yılda 818 yapıya iskân verdi.
Yapılan yatırımlar sayesinde ilçede faaliyet gösteren müteahhit sayısının hızla artmasının yanında inşaat sektöründe de hareketli bir sezonun yaşandığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kaliteli, markalı konut yapımının bölgede artış göstermesi, alt yapı çalışmalarının ilerlemesi gibi önemli faktörlerle bölgenin ciddi bir yükselişte olduğunu kaydetti. Kanun ve yönetmeliklere uygun bir biçimde yapıların hızla yükseldiğini belirten Köse, vatandaşların dosyasının raflarda kalmayarak en kısa sürede çözüm üretilerek sonuca kavuşturulduğunu söyledi.

1,5 yılda 223 adet yapı ruhsatı
Donanımlı teknik personelden oluşan yapı denetim ekibiyle yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış projelerin eksiksiz hayata geçmesi için yoğun çalışma gerçekleştiren Mamak Belediyesi, 2019 yılında 125, 2020 yılının Ocak ayından bu yana 98 adet yapı ruhsatını yapı sahiplerine teslim ederek, masasında deyim yerindeyse dosya bırakmadı.

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