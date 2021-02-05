Vatandaşın ’kuyruk’ isyanı

Korona virüs tedbirleri kapsamında mesai başlama saatinin 10’a alındığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar da, mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, mesai saatlerinin normale dönmesini istedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kamudaki mesai saatlerinde yapılan değişiklik kapsamında memurlar 10’da iş başı yapıyor. Bu kapsamda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun da sorgulandığı kamu dairelerinin önünde de kuyruklar oluştu. SGK Kayseri İl Müdürlüğü’ne işlemlerini yapmak için sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlarda, mesai başlama saatinin 10’a alınmasıyla beraber müdürlük önünde bekleyince kuyruk oluştu. Uzun süre kuyrukta bekleyen vatandaşlar, saatin 10 olmasıyla beraber HES kodları sorgulanarak içeri alındı.

Öte yandan, sırada bekleyen vatandaşlar da mesai saatlerinin normale alınmasını istedi. Her yerde kalabalık olduğunu belirten vatandaşlar, “Sadece burada mı virüs var” diyerek tepki gösterdi.



